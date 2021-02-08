Шеффилд, Великобритания, , 07:49 — REGNUM «Челси» одержал победу над «Шеффилд Юнайтед» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Челси» голы забили полузащитники Мэйсон Маунт и Жоржиньо, реализовавший пенальти. Кроме того, защитник лондонского клуба Антонио Рюдигер отметился автоголом.

На сегодняшний день «Челси» занимает пятое место в АПЛ, на счету команды 39 очков. «Шеффилд» идёт на 20-м месте с 11 очками.

Читайте также: «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ