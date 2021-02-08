Ливерпуль, Великобритания, , 07:43 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Ливерпулем» в матче 23-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В составе «Манчестер Сити» дубль оформил полузащитник Илкай Гюндоган. Ещё по голу забили нападающий Рахим Стерлинг и хавбек Филип Фоден.

У «Ливерпуля» единственный гол забил форвард Мохамед Салах, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Манчестер Сити» занимает первое место в АПЛ, на счету команды 50 очков. «Ливерпуль» идёт на четвёртом месте с 40 очками.

Читайте также: «Челси» одержал победу над «Тоттенхэмом» в матче АПЛ