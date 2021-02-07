Монако, , 22:50 — REGNUM Полузащитник «Монако» Александр Головин, который оформил хет-трик в матче против «Нима», является фантастическим игроком. Об этом сообщил главный тренер «Монако» Нико Ковач, слова которого обнародовала пресс-служба клуба.

«Он (Александр Головин — прим. ИА REGNUM) фантастический игрок, — сказал Ковач. — Я очень рад победе и за него».

По словам тренера «Монако», в том, что Головин лучший игрок матча, «нет никаких сомнений».

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля «Монако» обыграл «Ним» (4:3) в матче 24 тура французской Лиги 1.

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