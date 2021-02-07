Москва, , 20:26 — REGNUM Фигуристка Камила Валиева под классическую композицию «Болеро» Мориса Равеля прокатала произвольную программу в рамках Кубка Первого канала по фигурному катанию.

Камила Валиева Luu

Ей удалось исполнить чисто тройной аксель, каскад четверной тулуп + двойной тулуп, тройной риттбергер, тройной лутц + тройной тулуп, сольный четверной тулуп, тройной флип + ойлер + тройной сальхов, тройной лутц.

Валиева получила 179,19 балла, побив мировой рекорд по оценке за произвольную программу, принадлежащий Александре Трусовой (166,62).

Отметим, что достижение Валиевой не будет засчитано, так как Кубок Первого канала не проходит под эгидой Международного союза конькобежцев.