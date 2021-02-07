Лондон, , 20:16 — REGNUM Футбольный клуб «Челси» (Лондон) обсудит с бразильским защитником Тиагу Силвой продление действующего контракта. Об этом 7 февраля сообщил в Twitter инсайдер Фабрицио Романо.

Переговоры стартуют в ближайшее время. Ожидается, что 36-летнему бразильцу предложат новое соглашение сроком на один год.

В этом сезоне Силва сыграл 21 матч во всех турнирах и забил 2 гола.

Ранее сообщалось, что «Челси» может приобрести защитника «Баварии» (Мюнхен) Джерома Боатенга.

Отмечалось, что трансфер произойде, если «Челси» не удастся подписать защитника «РБ Лейпциг» Дайо Упамекано, а также Никласа Зюле или Давида Алабу.