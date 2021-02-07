Москва, , 19:59 — REGNUM Гендиректор футбольного клуба «Рига» Александр Пронин остался недоволен судейством в контрольном матче со «Спартаком» (Москва) в ОАЭ 7 февраля.

«Игра в I тайме очень понравилась… После перерыва одна ошибка в центре поля привела к первому голу «Спартака», и дальше произошёл судейский произвол: если ты поставил неправильный пенальти в наши ворота, то дай правильный пенальти и в другую сторону», — передает слова Пронина РИА Новости.

Он добавил, что не считает, что игра была грубой — арбитр правильно разобрался в эпизоде с н ападающим красно-белых Александром Соболевым.

«Игрок «Спартака» разворачивался, так вышло. Тем более после он сказал, что с ним всё в порядке», — отметил Пронин.

Как сообщало ИА REGNUM, «Спартак» разгромил «Ригу» — 4:0. В матче было назначено 2 пенальти в ворота латвийского клуба.