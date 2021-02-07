Москва, , 19:59 — REGNUM Футболиста «Монако» Александра Головина, оформившего в матче против «Нима» хет-трик, еще рано «называть царём». Об это сообщил футбольный специалист Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Александр Головин Кирилл Венедиктов

»Считаю, что Головина рано называть царём, — сказал Мостовой. — Ему ещё 24 года, вот 30 будет — можно будет».

По его словам, карьера у российского хавбека ещё только запускается, а к такому титулу «приходят с годами».

При этом Мостовой добавил, что российский футболист, который в «Монако» на ведущих ролях, играет хорошо в сложном французском чемпионате.

Как передавало ИА REGNUM, 7 февраля футбольный клуб «Монако» переиграл «Ним» (4:3) в матче 24 тура французской Лиги 1. Российский полузащитник Александр Головин забил за монегасков три мяча.