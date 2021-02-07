Лондон, , 19:10 — REGNUM Футбольные клубы «Вулверхэмптон» и «Лестер» сыграли вничью в матче 23 тура чемпионата Англии (АПЛ). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Клубы не смогли поразить ворота друг друга за 90 минут встречи. И это уже 4 безголевая ничья обеих команд за два года.

«Лестер» теперь имеет в активе 43 очка и занимает III место в турнирной таблице. «Вулверхэмптон» — 27 очков и 14 позиция.

13 февраля «Лестер» дома примет «Ливерпуль», а «Вулверхэмптон» — на выезде сыграет с «Саутгемптоном».