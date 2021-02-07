Париж, , 19:03 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» одержал победу над «Нимом» в матче 24 тура французской Лиги 1. Встреча на стадионе «Де Костьерес» в Ниме завершилась победой гостей — 4:3. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM .

3 мяча у «Монако» забил российский полузащитник Александр Головин, ещё 1 гол — Кевин Фолланд. У хозяев отличичлись Лука До, Никлас Элиассон, Зинедин Ферхат.

Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле весь матч. Кроме 3 мячей на его счету — голевая передача на Фолланда.

Теперь «Монако» занимает IV место в турнирной таблице с 48 очками, у «Нима» — 15 очков и последнее место.