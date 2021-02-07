Москва, , 18:49 — REGNUM Тренер Хавьер Мендес (США) считает, что боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов (Россия) вряд ли вернется к выступлениям. Об этом7 февраля сообщает MMA Junkie.

По его мнению, Нурмагомедов не станет возвращаться ради очередного поединка — еще одна победа ничего не поменяет в карьере. Но единственная возможность вернуть Нурмагомедова в MMA — организация особого боя, считает он.

«Таким соперником мог бы стать именно Жорж Сен-Пьер. Других вариантов нет», — добавил тренер.

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что Нурмагомедов не заинтересован в поединке с Сен-Пьером.

На счету Нурмагомедова — 29 побед в 29 поединках, трижды защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.