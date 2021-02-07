Москва, , 18:18 — REGNUM Экс-футболист «Зенита» (Санкт-Петербург) и «Рубина» Саломон Рондон близок к переходу в ЦСКА (Москва). Об этом 7 февраля сообщает «Чемпионат».

31-летний венесуэлец вскоре пройдёт медосмотр для ЦСКА. В настоящее время Рондон выступает в чемпионате Китая за «Далянь Ифан».

С 2012 по 2015 гг. выступал в России за «Рубин» и «Зенит».

Ранее сообщалось, что ЦСКА близок к приобретению полузащитника норвежского «Стабека» Эмиля Бохинена. По данным TV2, ЦСКА и «Стабек» договорились о трансфере хавбека.

7 февраля 21-летний игрок должен вылететь в Москву для прохождения медосмотра и подписания соглашения с красно-синими.