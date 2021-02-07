Москва, , 17:50 — REGNUM Тренер сборной РФ Маркус Крамер обратится в Международную федерацию лыжного спорта (FIS) в связи с инцидентом, который произошел во время полуфинала спринтерской эстафетной гонки свободным стилем. Об этом стало известно 7 февраля.

Напомним, лыжник Глеб Ретивых (РФ) столкнулся с финном Вернери Сухоненом. Российский спортсмен упал и финишировал 9-м.

«Обсудил ситуацию с Маркусом. Он сказал, что будет отправлять всю информацию рейс-директору Пьеру Миньере, чтобы за такие нарушения наказывали», — передает слова Ретивых ТАСС.

Мужская сборная России по лыжным гонкам не смогла выйти в финал спринта свободным стилем на VI этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

В составе команды выступили Сергей Устюгов и Глеб Ретивых, сборная России выбыла в полуфинале.