Челябинск, , 17:28 — REGNUM Российские сноубордисты завоевали все три медали в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в Челябинской области. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Лучший результат продемонстрировал Дмитрий Логинов. II и III места — у Степана Наумова и Андрея Соболева.

У женщин лучшей в дисциплине стала Джулия Цогг (Швейцария).

Сноуборд. Кубок мира

Мужчины. Параллельный слалом

1) Дмитрий Логинов (РФ)

2) Степан Наумов (РФ)

3) Андрей Соболев (РФ)

Женщины. Параллельный слалом

1) Джулия Цогг (Швейцария)

2) Шайен Лох (Германия)

3) Томока Такеути (Япония)