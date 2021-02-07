Уфа, , 17:22 — REGNUM Хоккейный клуб «Салават Юлаев» (Уфа) одержал домашнюю победу над «Амуром» в регулярном чемпионате КХЛ. Об этом 7 февраля сообщает «Матч ТВ».

У уфимского клуба шайбами отметились Александр Кадейкин, Родион Амиров, Теему Хартикайнен — оформил дубль.

Для «Салавата» эта победа над «Амуром» стала четвертой в этом сезоне.

Теперь команда Томи Лямся с 73 очками продолжает занимать IV место в Восточной конференции. «Амур» — на 10-м.

18 февраля уфимцы сыграют с «Ак Барсом», а коллектив Сергея Светлова 16 февраля — с «Автомобилистом».