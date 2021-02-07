Лондон, , 17:13 — REGNUM Футбольный клуб «Тоттенхэм» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» одержал победу над «Вест Бромвич» в матче Английской премьер-лиги (АПЛ) — 2:0. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе победителей голами отметились Гарри Кейн и Сон Хын Мин.

Таким образом лондонский клуб прервал серию из трех поражений подряд и поднялся на VII место в турнирной таблице. «Вест Бромвич» — в зоне вылета.

АПЛ, 23 тур

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Бромвич Альбион»

2:0 (0:0)

Голы: Кейн, 54 (1:0). Сон Хын Мин, 58 (2:0).

Предупреждения: Ламела, 64. Снодграсс, 77. Галлахер, 90+5.