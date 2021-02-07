Абу-Даби, , 17:06 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) обыграл «Ригу» в последнем контрольном матче на тренировочных сборах в Дубае (ОАЭ). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Счет игры — 4:0. Голы в матче забили Роман Зобнин, Эсекель Понсе, Виктор Мозес. В концовке встречи забил, отличившийся с 11-метровой отметки, а затем окончательный результат установил Джордан Ларссон.

Кстати, встреча омрачена травмой нападающего «Спартака» Александра Соболева. На 20 мин. он покинул поле в сопровождении врачей.

Ранее спартаковцы переиграли «Пахтакор» и «Шахтер» с одинаковым счетом — 2:1.

Теперь «Спартак» занимает III место в Тинькофф РПЛ с 35 очками.