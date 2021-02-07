Лозанна, Швейцария, , 15:53 — REGNUM В ходе конгресса Международной федерации волейбола (FIVB) президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко переизбран на период олимпийского цикл 2021−2024 годов в административный совет FIVB. Об этом 7 февраля сообщает пресс-служба международной волейбольной федерации.

Уточняется, что всего во время конгресса было избрано 24 члена совета, включая глав континентальных организаций и президента FIVB.

Отметим, Станислав Шевченко является членом административного совета FIVB с 2008 года. Также с 2010 года является главой ВФВ, а также членом исполкома Олимпийского комитета России.