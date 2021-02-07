Стокгольм, , 15:51 — REGNUM Сборная России не сумела выйти в финал командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира (КМ), который проходит в Ульрисехамне (Швеция). Об этом 7 февраля сообщает «Матч ТВ».

За российскую команду выступали лыжники Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Во время заключительного этапа гонки полуфинала Ретивых столкнулся с представителем Финляндии Вернери Сухоненом и оба спортсмена упали. В результате этого сборная России в итоге заняла только девятое место.

Отметим, Устюгов и Ретивых являются единственными российским гонщиками на этапе Кубка мира, остальная команда проходит сборы в рамках подготовки к чемпионату мира.