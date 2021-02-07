Москва, , 14:32 — REGNUM Российская прыгунья Анна Чичерова, являющаяся чемпионкой летних Олимпийских игр (ОИ) 2012 года по прыжкам в высоту, из-за травмы колена вынуждена будет пропустить зимний чемпионат России по легкой атлетике, которой должен пройти в середине февраля. Об этом 7 февраля рассказала сама спортсменка.

«Я не выступлю на «Русской зиме» из-за травмы колена. Оно меня беспокоило немного и раньше, но я вчера еще неудачно поскользнулась и, видимо, добавила», — приводит ее слова ТАСС.

Также Чичерова добавила, что намерена сделать МРТ в начале следующей недели.

«Думаю, зимний чемпионат России мне тоже придется пропустить», — добавила она.

При этом спортсменка отметила, что ей крайне обидно, что ситуация сложилась именно так и не исключила, что не будет принимать участия в соревнованиях в нынешнем зимнем сезоне, а сконцентрируется на том, чтобы восстановиться и к летнему сезону быть здоровой.

Отметим, зимний чемпионат России по легкой атлетике состоится в Москве в период с 15 по 17 февраля.