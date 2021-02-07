Нью-Йорк, США, , 14:19 — REGNUM Руководство североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может приостановить регулярный сезон до того момента, когда все ее игроки пройдут вакцинацию от COVID-19. Об этом 7 февраля сообщает газета New York Post.

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Уточняется, что вакцина от COVID-19 будет доступна для игроков НХЛ в течение 4−6 недель. При этом сезон может быть приостановлен в случае, если среди хоккеистов продолжится распространение коронавируса, в результате чего матчи команд переносятся.

Также указывается, что из-за этого же нынешний чемпионат НХЛ может перейти к расписанию из 40 игр, в то время как первоначально их планировалось провести 56.

Отметим, в настоящее время в списке отстранённых от участия в чемпионате из-за коронавируса хоккеистов свыше 40 человек, включая российских игроков клуба «Вашингтон Кэпиталз» — голкипера Семена Варламова и нападающего Илью Самсонова, и российских хоккеистов «Нью-Джерси Дэвилз» — форварда Никиту Гусева и защитника Дмитрия Куликова.