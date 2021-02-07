Москва, , 14:18 — REGNUM Глава департамента по связям с общественностью московского футбольного клуба «Спартак» Антон Фетисов прокомментировал сообщения о переходе в состав «красно-белых» полузащитника амстердамской команды «Аякс» Куинси Промеса.

«Ситуация по Промесу пока остается неизменной. Прогнозов никаких нет», — приводит его слова Р-Спорт.

Также он подчеркнул, что в московском клубе несколько раз сообщали о том, что в вопросе о возможности перехода 29-летнего футболиста все зависит от команды из Амстердама, и в «Спартаке» не могут предугадать позицию нидерландской стороны.

При этом Фетисов добавил, что переговоры о такой сделке могут проводиться до конца зимнего трансферного окна — до 25 февраля.

Отметим, ранее испанский журналист Алекс Хередия, который специализируется на футболе Нидерландов, сообщил, что полузащитник амстердамского футбольного клуба «Аякс» Квинси Промес перешел в состав московской команды «Спартак».