Вашингтон, , 12:54 — REGNUM Известный в прошлом американский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Леон Спинкс ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом 7 февраля сообщает портал BoxingScene.

Уточняется, что причиной смерти бывшего известного спортсмена стало онкологическое заболевание. При это пять лет назад у Спинкса диагностировали рак простаты.

Отметим, Леон Спинкс является чемпионом летних Олимпийских игр 1976 года. Также в 1978 году он сенсационно одержал победу над легендарным американским боксером Мохаммедом Али. В общей сложности на счету Спинкса за время его спортивной карьеры в качестве профессионала 26 побед (14 — нокаутом), 17 поражений и 3 ничьи.