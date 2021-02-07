Дортмунд, Германия, , 12:29 — REGNUM В случае, если дортмундский футбольный клуб «Боруссия» не попадет в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона, он может продать нескольких своих игроков. Об этом 7 февраля сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер на своей странице в соцсети Twitter.

По информации источника, в случае непопадания в Лигу чемпионов, дортмундская команда может продать своего британского полузащитника Джейдона Санчо, а также либо португальского защитника Рафаэля Геррейру, либо хавбека Юлиана Брандта, либо американского полузащитника Джованни Рейна.

В то же время, отмечается, что в дортмундской «Боруссии» ожидают, что финансовые потери клуба от пандемии коронавирусной инфекции составят в общей сложности €75 млн.

Отметим, в настоящее время «Боруссия» из Дортмунда находится на шестом месте в турнирной таблице немецкой Бундеслиги.