Лас-Вегас, США, , 12:28 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков за свою победу над нидерландским спортсменом Алистаром Оверимом турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 18 (Fight Night 184) получил бонус в размере $50 тыс. (3,75 млн рублей). Об этом 7 февраля сообщает MMA Fighting.

Отмечается, что победа российского спортсмена нокаутом во втором раунде была признана лучшим выступлением вечера, за что Волков и получил данный бонус.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Александр Волков в случае, если американский спортсмен Стипе Миочич, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), победит представителя Франции Френсиса Нганну, может провести поединок с американцем.