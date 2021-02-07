Амстердам, , 11:51 — REGNUM Полузащитник амстердамского футбольного клуба «Аякс» Квинси Промес перешел в состав московской команды «Спартак». Об этом 7 февраля сообщил испанский журналист Алекс Хередия, который специализируется на футболе Нидерландов, на своей странице в соцсети Twitter.

«Квинси Промес — уже новый игрок московского «Спартака», — говорится в сообщении испанского журналиста.

Также в нем указывается, что официальное объявление о переходе 29-летнего футболиста в состав «красно-белых» будет сделано в ближайшее время.

Отметим, Квинси Промес уже играл в составе «Спартака» в период с 2014 по 2018 год, куда он пришел из команды «Твенте» (Энсхеде, Нидерланды).