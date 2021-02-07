Мельбурн, Австралия, 7 февраля 2021, 11:51 — REGNUM Бельгийская теннисистка Элисе Мертенс обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мельбурне. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Спортсменка из Бельгии уверенно переиграла эстонскую теннисистку в двух сетах со счетом 6:4, 6:1.
Соперницы провели на корте 1 час 13 минут. В течение данного временного отрезка Мертенс подала навылет пять раз, три раза ошиблась при подаче и смогла реализовать все четыре из четырех возможных брейк-пойнта. Ее оппонентка трижды подала навылет, допустила четыре двойных ошибки и реализовала один из двух возможных брейков.
Отметим, призовой фонд турнира WTA в Мельбурне составляет более $447 тыс.