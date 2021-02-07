Москва, , 11:50 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков в случае, если американский спортсмен Стипе Миочич, являющийся чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), победит представителя Франции Френсиса Нганну, может провести поединок с американцем. Об этом 7 февраля сообщил менеджер спортсмена из России Иван Банников.

«Все будет зависеть от боя Нганну — Миочич. Если выиграет Миочич, я думаю, мы сразу выведем Сашу на титульный бой», — приводит его слова ТАСС.

Также Банников добавил, что в случае победы Нганну, возможно, следующим соперником Волкова станет победитель боя между представителями США Дерриком Льюисом и Кертисом Блэйдсом, который состоится 20 февраля.

При этом поединок Миочича с Нганну пройдет 28 марта на турнире UFC 260.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский боец ММА Александр Волков был доставлен в больницу после своей победы над спортсменом из Нидерландов Алистаром Оверимом на турнире UFC Вегас 18.