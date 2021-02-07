Кливленд, США, , 10:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Милуоки Бакс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Кливленд Кавальерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде и закончилась в пользу гостей со счетом 99:124.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался защитник «Кавальерс» Андре Драммонд, который оформил в матче дабл-дабл 28 очами и 11 подборами.

У победителей самым результативным стал греческий форвард Яннис Адетокунбо, также оформивший в матче дабл-дабл с 24 очками и 11 подборами.

Отметим, в следующем матче «Милуоки», для которого это четвертая подряд победа, 9 февраля сыграет с «Денвер Наггетс», а «Кливленд», потерпевший третье подряд поражение, в этот же день встретится с «Финикс Санз».