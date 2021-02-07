Лас-Вегас, США, , 10:24 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волков после своей победы над спортсменом из Нидерландов Алистаром Оверимом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 18, проходившем в Лас-Вегасе, доставлен в больницу. Об этом 7 февраля сообщил тренер спортсмена из России Тарас Кияшко.

«Саша сейчас в больнице, у него травмирована нога. Он разбил обе ноги еще во время подготовки, а в бою их уже не жалел», — приводит его слова ТАСС.

Также Кияшко уточнил, что в настоящее время медики проверяют, что именно с ногой у российского бойца.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российский боец ММА Александр Волков досрочно одержал победу над представителем Нидерландов Алистаром Оверимом на турнире UFC Вегас 18 в Лас-Вегасе.