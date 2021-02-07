Орландо, США, , 10:23 — REGNUM Баскетбольный клуб «Чикаго Буллз» нанес поражение с разгромным счетом команде «Орландо Мэджик» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Эмвей-центр» в Орландо и закончилась в пользу гостей со счетом 92:118.

Самым результативным игроком встречи оказался защитник «Буллз» Зак Лавин, который набрал за игру 39 очков.

В составе «Орландо» наиболее результативным стал черногорский центровой Никола Вучевич, оформивший в матче дабл-дабл с 42 очками и 11 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Чикаго», который этой победой прервал серию из двух подряд поражений, 9 февраля сыграет с «Вашингтон Уизардс», а «Орландо» днем позже встретится с «Портленд Трэйл Блэйзерс».