Лас-Вегас, США, 7 февраля 2021, 10:23 — REGNUM Российский боец смешанного стиля (ММА) Тимур Валиев одержал верх над американским спортсменом Мартином Дэем на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Вегас 18 (Fight Night 184), проходившем в Лас-Вегасе. Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА Рег.
По итогам всех трех заявленных раундов судьи единогласным решением отдали победу российскому спортсмену.
Отметим, эта победа стала 17-й (7 — досрочно) в активе 31-летнего Валиева при двух поражениях и одном несостоявшемся бое. Для 32-летнего Дэя это шестое поражение при восьми победах (5 — досрочно).