Анахайм, США, 7 февраля 2021, 09:38 — REGNUM Хоккейный клуб «Анахайм Дакс» обыграл в серии послематчевых буллитов команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Игра состоялась на льду арены «Хонда-центр» в Анахайме и закончилась в пользу хозяев в серии буллитов со счетом 2:1.
Основное время матча закончилась с ничейным счетом 1:1. У гостей забитым голом отличился Логан Кутюр (1-я минута), у хозяев — шведский форвард Исак Лундестрём (26-я).
Овертайм победителя не выявил, а в серии послематчевых буллитов гостям повезло больше. Победный бросок на счету Макса Комтуа.
Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов провел на льду 13 минут 17 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.
Отметим, это в следующем матче «Анахайм» 10 февраля сыграет с командой «Вегас Голден Найтс», а «Сан-Хосе» в этот же день проведет встречу с клубом «Лос-Анджелес Кингз».