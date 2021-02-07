Даллас, США, , 09:37 — REGNUM Баскетбольный клуб «Даллас Маверикс» переиграл команду «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась в пользу хозяев со счетом 134:132.

При этом наиболее результативным игроком встречи оказался разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, который принес своей команде 57 очков.

У победителей самым результативным стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший в матче дабл-дабл с 42 очками и 11 результативными передачами

Отметим, в следующем матче «Даллас» 9 февраля сыграет с «Миннесота Тимбервулвз», а «Голден Стэйт» в этот же день встретится с «Сан-Антонио Спёрс»