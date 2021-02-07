Торонто, Канада, , 09:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Торонто Мэйпл Лифс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду «Скотиабанк-Арены» в Торонто и закончилась в пользу хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей шайбами отметились оформившие в матче дубль Уэйн Симмондс (5-я минута, в большинстве и 44-я) и Остон Мэттьюс (15-я при игре 5×3 и 42), а также Зак Хайман (28-я).

Автором единственной шайбы «Кэнакс», ставшей в итоге «голом престижа», стал Брок Бёзер (58-я, в большинстве).

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев провел на льду 14 минут 36 секунд и не отметился за это время никакими результативными действиями.

Отметим, это вторая подряд победа «Торонто», команда в следующем матче 9 февраля снова сыграет с «Ванкувером», для которого прошедшая встреча стала четвертым подряд поражением.