Сакраменто, США, , 08:44 — REGNUM Баскетбольный клуб «Сакраменто Кингз» обыграл «Денвер Наггетс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 7 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на паркете площадки «Голден Уан-центр» в Сакраменто и закончилась в пользу хозяев со счетом 119:114.

При этом самым результативным игроком встречи оказался сербский центровой «Денвера» Никола Йокич, который оформил в матче впечатляющий дабл-дабл с 50 очками и 12 результативными передачами.

У «Кингз» наиболее результативным стал лёгкий форвард Харрисон Барнс, который принес своей команде 28 очков.

Отметим, это третья подряд победа для «Сакраменто», в следующем матче команда позднее 7 февраля сыграет с «Лос-Анджелес Клипперс». Для «Денвера» это второе подряд поражение, в следующей игре клуб сойдется 9 февраля в противостоянии с «Милуоки Бакс»