Челябинск, , 07:22 — REGNUM В Челябинской области проводится этап Кубка мира FIS по сноуборду. Участие принимают 100 спортсменов из 17 государств, сообщает пресс-служба губернатора.

Соревнования проходят на горнолыжном комплексе «Банное». Открытие состоялось 6 февраля, Участие в церемонии приняли глава Федерации сноуборда России Денис Тихомиров, а также представители власти Башкирии и Челябинской области.

Отметим, соревнования начались 6 февраля и, по плану, закончатся 7-го. Спортсмены разыграют четыре комплекта наград.