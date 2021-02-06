Рим, , 21:32 — REGNUM Итальянский журналист 6 февраля оценил игру нападающего Александра Кокорина в дебютном матче за «Фиорентину».

Российский футболист вышел на поле на 73 мин. матча 21 тура чемпионата Италии против «Интера-Милан» (0:2) и не отметился результативными действиями.

«Был первый матч Кокорина. Он вышел на замену, когда игра уже, по сути, решена… Не лучшая ситуация для входа в игру», — передает слова Палмери «Чемпионат.com».

По его мнению, «фиалки» не показали ничего особенного в матче и не оказали форварду поддержки.

В Twitter итальянской команды некоторые фанаты высказали недовольство такой игрой нападающего: «Комментатор: представляет бомбардира Кокорина. Кокорин на поле: два касания», «А Кокорин приехал или остался в России?».