Москва, 6 февраля 2021, 21:27 — REGNUM Волейболисты «Зенита» (Санкт-Петербург) потерпели поражение от «Динамо» (Москва) в матче 21 тура мужской Суперлиги-Париматч. Об этом 6 февраля сообщает «Матч ТВ».
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей.
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва)
1:3 (25:27, 33:31, 18:25, 16:25)
«Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 42 очками продолжает занимать IV место в ЧР.
«Динамо» добилось 9 победы подряд и с 46 очками возглавило турнирную таблицу.
В других матчах «Динамо-ЛО» одержало победу над «Уралом», «Газпром-Югра» — сильнее «Югры-Самотлор», а нижегородский АСК нанес поражение «Нефтянику».