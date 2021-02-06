Москва, , 21:17 — REGNUM Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева превзошла мировой рекорд в короткой программе на Кубке Первого канала.

За выступление она получила 90,25 балла, но результат не будет учтен в качестве официального, т.к. он показан на внутренних соревнованиях.

Ученица Этери Тутберидзе выступала под композицию «Шторм» Эрика Рэдфорда. Ей впервые удалось исполнить чисто на официальных соревнованиях тройной аксель, а также сделать тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп во II половине программы.

Рекорд по количеству баллов в короткой программе принадлежит чемпионке Европы Алене Косторной — 85,45 балла.