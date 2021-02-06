Санкт-Петербург, , 20:51 — REGNUM Защитник футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Данила Прохин продолжит карьеру в «Сочи» на правах аренды. Об этом 6 февраля сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источники.

В настоящее время между клубами идет переговорный процесс.

Прохин с 2019 г. выступает за основную команду «Зенита», сыграл за основу 8 матчей. Также он выступал за фарм-клуб «Зенит-2», в его составе он провел 22 игры и стал автором одного забитого мяча.

С «Зенитом» Прохин стал чемпионом РФ в сезона-2019/20, обладателем Кубка и Суперкубка России.