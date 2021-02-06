Рим, , 20:48 — REGNUM Футбольный клуб «Ювентус» проявил интерес к полузащитнику «Ромы» Николе Дзаньоло (Италия). Об этом 6 февраля пишет La Gazzetta Dello Sport.

Туринский клуб сделает попытку подписать 21-летнего спортсмена, если римской команде не удастся попасть в Лигу чемпионов (ЛЧ) на следующий сезон.

«Матч ТВ» отмечает, что в этом сезоне Дзаньоло еще не появлялся на поле, так как продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок и операции на колене.

Соглашение итальянца с «Ромой» рассчитано до 30 июня 2024 г. Transfermarkt оценивает стоимость Дзаньоло в 45 млн евро.