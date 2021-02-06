Бергамо, Италия, , 19:53 — REGNUM Полузащитник сборной РФ по футболу Алексей Миранчук признан лучшим игроком месяца в «Аталанте» (Италия). Об этом 6 февраля сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

Футболист победил в голосовании в соцсети. Он вышел в финал вместе с защитником Кристианом Ромеро и набрал 84,2% голосов фанатов по итогам января.

В январе Миранчук участвовал в 8 матчах «Аталанты». В играх Кубка против «Кальяри» (3:1) и «Лацио» (3:2) забил по 1 мячу.

До перехода в итальянский клуб выступал за «Локомотив» (Москва).