Тбилиси, 6 февраля 2021, 19:45 — REGNUM Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили (Грузия) взял реванш у проруби. Об этом 6 февраля спортсмен сообщил в Instagram.
https://www.instagram.com/p/CK45o3sJoYF/
«Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка», — написал он.
Ранее, 4 февраля, Двалишвили нырнул в прорубь и разбил голову. Видео инцидента спортсмен опубликовал в Instagram.
«Думал, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке. Затем увидел пруд, где, как я думал, есть снег и вода. Но оказалось, что там лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, что кожа лопнула…» — написал спортсмен.
Спортсмен отметил, что сейчас он чувствует себя отлично.
В профессиональной карьере он принял участие в 13 поединках, одержал 9 побед и потерпел 4 поражения.