Тбилиси, , 19:45 — REGNUM Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Мераб Двалишвили (Грузия) взял реванш у проруби. Об этом 6 февраля спортсмен сообщил в Instagram.

https://www.instagram.com/p/CK45o3sJoYF/

«Наслаждайтесь вторым раундом. Это просто шутка», — написал он.

Ранее, 4 февраля, Двалишвили нырнул в прорубь и разбил голову. Видео инцидента спортсмен опубликовал в Instagram.

«Думал, что это отличный день для тренировки и пробежки в парке. Затем увидел пруд, где, как я думал, есть снег и вода. Но оказалось, что там лед и ветки деревьев. Пробив лед, я почувствовал, что кожа лопнула…» — написал спортсмен.

Спортсмен отметил, что сейчас он чувствует себя отлично.

В профессиональной карьере он принял участие в 13 поединках, одержал 9 побед и потерпел 4 поражения.