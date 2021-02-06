Амстердам, , 19:39 — REGNUM Королевский футбольный союз Нидерландов объявил об отмене матчей внутреннего первенства, запланированных на 7 февраля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Причина переноса матчей — экстремальные погодные условия, из-за которых в Нидерландах объявлено штормовое предупреждение, ожидается снежный шторм.

Матчи «Херенвен» — «Витесс», ПСВ — «Твенте», запланированные на 6 февраля, перенесены на более раннее время.

Дату проведения поединков «Аякс» — «Утрехт», «Гронинген» — «Фейеноорд», «Виллем» — «Ден Хааг», «Венло» — «Спарта» объявят позднее.