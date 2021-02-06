Лондон, , 19:35 — REGNUM Защитник «Саутгемптона» Ян Беднарек забил мяч в свои ворота в матче 23 тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Ньюкасла». Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футболист срезал мяч в сетку после удара соперника.

Беднарек отметился автоголом во втором туре подряд. 2 февраля он же отправил мяч в свои ворота в игре с «Манчестер Юнайтед» (0:9).

Ян Беднарек мог пропустить этот матч из-за дисквалификации, однако ФА отменила его красную карточку, полученную в прошлой встрече с «Манчестер Юнайтед».