Абу-Даби, , 18:31 — REGNUM Футболисты клуба «Спартак» (Москва) одержали волевую победу над солигорским «Шахтером» (Белоруссия) на сборе в Дубае на стадионе «Джебель-Али» в товарищеском матче — 2:1. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В составе российской команды голами отметились Айртон Лукас (76 мин.) и Александр Соболев (80 мин.). У проигравших — отличился Егор Филипенко (25 мин.).

7 февраля «Спартак» сыграет с «Ригой».

После 19 туров Российской премьер лиги (РПЛ) «Спартак» занимает III место в турнирной таблице, набрав 35 очков.