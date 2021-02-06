Москва, , 18:06 — REGNUM Семен Павличенко (Россия) занял III место в общем зачете Кубка мира по санному спорту по итогам сезона-2020/21 с учетом стартов в спринте. Об этом 6 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Российский спортсмен по итогам 12 стартов набрал 673 очка. Победу одержал Феликс Лох из Германии (1095), его соотечественник Йоханнес Людвиг (716) взял II место.

Роман Репилов из РФ (556) — восьмой, Александр Горбацевич (358) — 12, Павел Репилов (104) — 29, Степан Федоров (81) — 33.

В зачете Кубка мира без учета спринта Павличенко стал четвертым (467). I место — у Лоху (870), Людвиг (581) — второй, австриец Нико Гляйршер (488) — третий.