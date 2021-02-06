Москва, , 17:49 — REGNUM Российский теннисист Никита Гудожников дисквалифицирован за нарушение антикоррупционных правил. Об этом 6 февраля сообщается на сайте International Tennis Integrity Agency (ITIA).

Отмечается, что спортсмен отказался сотрудничать со следствием, в итоге отстранен на 30 месяцев и оштрафован на $7,5 тыс.

Ранее российские теннисистки София Дмитриева и Алия Мердеева были пожизненно дисквалифицированы за участие в договорных матчах.

Спортсменкам запрещено даже посещать теннисные соревнования.

В ходе расследования доказано, что Мердеева участвовала в двух договорных матчах, а Дмитриева причастна к 6 эпизодам договорных встреч.