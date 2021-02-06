Лондон, , 17:44 — REGNUM Футбольный клуб «Арсенал» (Великобритания) проиграл в гостях «Астон Вилле» в матче 23 тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом 6 февраля передает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча завершилась — 1:0 в пользу хозяев, голом отметился Олли Уоткинс.

«Астон Вилла» теперь набрала 35 очков и вышла на 8 место в АПЛ. У «Арсенала», потерпевшего второе поражение подряд, — 31 очко, клуб — на 10 месте.

14 февраля «Арсенал» примет «Лидс», «Астон Вилла» сыграет с «Брайтоном».