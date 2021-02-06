Москва, , 15:51 — REGNUM Бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Александра Волкова с представителем Нидерландов Алистаром Оверимом, вероятнее всего, закончится досрочно. Такое мнение 6 февраля высказал другой российский боец смешанного стиля — Сергей Харитонов.

«На стороне Оверима опыт, он очень опасен в «ударке», — приводит его слова ТАСС.

При этом Харитонов отметил, что ударная техника Волкова также «в представлении не нуждается» и указал, что у обоих бойцов, по его мнению, практически равный потенциал, а потому и равные шансы на победу.

«Но, думаю, все с высокой долей вероятности может закончиться досрочно», — подчеркнул спортсмен.

«Саша набрал хорошую массу, она соответствует его параметрам. К слову, думаю, что и в партере может все закончиться удушающим приемом», — также добавил он.

Напомним, поединок между Александром Волковым и Алистаром Оверимом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) UFC Fight Night состоится в ночь на 7 января в Лас-Вегасе.